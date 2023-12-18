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Диетолог предложила вариант полезного меню для новогоднего стола

Диетолог Соломатина: оливье с кислым яблоком можно приготовить на Новый год

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Майонез для заправки салатов к новогоднему столу можно заменить на сметану или натуральный йогурт, чтобы сделать меню более полезным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Помимо этого, в оливье можно добавить меньше картофеля и больше горошка, предложила эксперт.

«Можно добавить яблоко. Есть рецепты с кислым яблоком, это очень пикантно. Колбасу заменить на куриную грудку. Или многие делают оливье с крабом. А в селедку под шубой картошка не нужна. Морковь, свекла, яблоко, малосоленая сельдь, нежирная сметана — получается даже вкуснее», — продолжила диетолог.

На горячее врач посоветовала запечь рыбу с овощами или приготовить нежирную курицу на гриле. В качестве десерта подойдут сорбеты, пастила или мармелад без сахара.

«Для полезного новогоднего стола подойдут фруктовые и овощные салаты, муссы», — заключила Соломатина.

Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова до этого говорила, что садиться на диету за несколько дней до Нового года не рекомендуется — это может нанести вред здоровью.

Ранее психолог объяснила, почему важно дарить подарки на Новый год.

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