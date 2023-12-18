Жители дома на Алтае покидают свои квартиры из-за фекального потопа

Жители одного из домов на Алтае снимают другое жилье и покидают свои квартиры из-за фекального потопа. Об этом сообщает «Народный фронт» в группе во «ВКонтакте».

По информации группы, с проблемой столкнулись жильцы дома на улице Улежникова, 9 в городе Рубцовск. Сообщается, что подвал здания затопило фекалиями, запах от которых поднимается до десятого этажа. Кроме того, нечистоты выливаются на придомовую территорию, где идет стройка.

При температуре - 35°C проживающих там людей донимают комары, размножающиеся в подвале. Жильцы пытаются исправить ситуацию, заклеивая щели дверей и окон, но тщетно. Некоторые снимают другое жилье и уезжают из собственных квартир.

По данным «Народного фронта», чиновники и коммунальные службы не решают проблему. Местные власти также не выполнили решение суда, по которому необходимо восстановить городской коллектор.

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