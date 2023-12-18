Путин предрек улучшение демографической ситуации в России

Демографическая ситуация в стране начнет улучшаться в ближайшие годы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на

встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства, передает ТАСС.

«Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх», — сделал прогноз глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что уровень рождаемости в стране имеет волнообразный характер — то поднимался, то опускался.

В конце августа Путин счел сложной демографическую ситуацию в России. На это он обратил внимание в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, демографическая сфера требует дополнительной поддержки. До этого президент поручил правительству подготовить меры с целью повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни в России. Путин отметил, что, несмотря на преодоление последствий пандемии коронавируса и сокращение смертности, резкое снижение рождаемости «свело на нет эти достижения».

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.