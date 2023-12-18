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Россиянин во время ссоры приковал к себе наручниками подругу и угрожал ей гранатой

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который приковал наручниками подругу

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Depositphotos

Житель Нижнего Новгорода пристегнул к себе наручниками молодую женщину и угрожал ей электрошокером и гранатой для страйкбола. Об этом сообщает УМВД региона.

26-летняя женщина обратилась в полицию 17 декабря, она рассказала, что поссорилась с сожителем, после чего он пристегнул ее к себе наручниками и удерживал около получаса, угрожая предметом, похожим на гранату и электрошокером.

Злоумышленника удалось оперативно задержать, выяснилось, что он угрожал своей сожительнице страйкбольной гранатой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее в Петербурге женщина из-за денег заказала избиение экс-возлюбленного.

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