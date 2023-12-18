Турпоток между РФ и КНР по итогам года может превысить 1 млн человек

Китай в 2023 году лидирует среди зарубежных государств по количеству въездных туристов в Россию. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на 27-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает ТАСС.

»<…> Китай занимает первое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году», — сказал он.

По словам Чернышенко, турпоток между РФ и КНР к концу 2023 года превысит 1 млн человек, а в течение ближайших пяти-шести лет вырастет еще в пять раз.

Вице-премьер России обратил внимание, что большим спросом у китайских туристов пользуются электронные визы.

10 декабря на российско-китайской границе в Приморье открыли КПП. До этого стало известно, что число иностранных граждан, посетивших регион с начала 2023 года, увеличилось в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.