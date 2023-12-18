Глава Национальной системы платежных карт уйдет в отставку

Руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей НСПК.

«Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года», — рассказали журналистам.

По информации Frank Media, отставка Комлева может быть связана с решением либо Центробанка, либо самого главы НСПК, который уже изъявлял желание покинуть свой пост. Кроме того, источник издания утверждает, что врио Комлева станет Олег Тишаков, который в данный момент курирует правовое направление компании.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после введения санкций против РФ. Комлева назначили гендиректором в том же году. При нем, в декабре 2015-го, было объявлено о начале эмиссии первых карт с платежной системой «Мир».

15 сентября 2022 года США внесли Владимира Комлева в санкционный список.

Ранее Владимир Комлев рассказал, что НСПК работает над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) с зарубежными партнерами.