В Донбассе Росгвардия задержала шестерых возможных пособников ВСУ

Сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали на территории Донецкой народной республики (ДНР) шесть граждан, которых подозревают в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на нацгвардию.

Как уточнили в силовом ведомстве, задержания прошли в двух населенных пунктах, их названия не уточняются. В данный момент с подозреваемыми проводит разбирательство региональное управление ФСБ.

Отмечается, что у предполагаемых пособников ВСУ нашли арбалет, электрошокер, боеприпасы к стрелковому оружию, бинокль и флэшки.

До этого сообщалось, что в Волновахском районе ДНР был найден тайник с секретной документацией службы безопасности Украины. Из этих документов была получена информация о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб.

Ранее советника министра ДНР задержали за мародерство.