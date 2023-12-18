Причиной отравления шести орчан могло стать токсическое действие нефтепродуктов

В Орске причиной отравления шести человек, госпитализированных из офис-центра, могло стать токсическое действие нефтепродуктов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Орчане отравились химическим веществом неизвестной этиологии, рассказали в службе. Все шестеро госпитализированы с предварительным диагнозом «Токсическое действие нефтепродуктов».

Сообщается также, что инцидент мог произойти в результате неисправности канализационной системы. Прочие обстоятельства и детали происшествия на данный момент не уточняются.

«Управлением проводится эпидемиологическое расследование с отбором и исследованием проб воздуха закрытых помещений на санитарно-химические показатели», — сообщили в службе.

Инцидент произошел 18 декабря в офис-центре «Мир» на проспекте Мира. Оттуда с признаками отравления в ГАУЗ «ГБ г. Орска» на проспект Никельщиков доставили шестерых человек. Одна из пострадавших находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее бригада строителей аэропорта на Камчатке отравилась неизвестным мясом.