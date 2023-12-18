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Семья купила автомобиль, но через час он утонул при наводнении

Asia One: в Малайзии семья купила автомобиль, но через час машина утонула при наводнении

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Azhazul Azri/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Семья из Малайзии купила новый автомобиль, но через час машина утонула в результате наводнения, пишет Asia One.

Об инциденте в соцсетях рассказал брат владельца автомобиля. Мужчина рассказал, что родственник вместе с семьей пришел в салон за новой машиной, но радость от покупки была недолгой. Через час транспортное средство затопило водой, когда оно стояло на стоянке.

Позже выяснилось, что покупатель оформил специальную страховку от ущерба во время стихийных бедствий. А так как автомобиль утратил свой товарный вид и оказался в нерабочем состоянии из-за наводнения, мужчина получит обратно деньги за машину в полном объеме.

Ранее в Британии прилив унес припаркованный автомобиль мужчины в море. Пользователи осудили владельца машины за беспечность и считают, что своими действиями он нанес вред экологии.

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