Рабочих придавило льдиной у спортивной арены в Петербурге

В Петербурге у «СКА Арены» рабочих придавило упавшей ледяной глыбой, один из пострадавших госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщает «78.ru».

Наледь обрушилась на машину с рабочими у «СКА Арены» в Петербурге, мужчины грелись в машине. Им на помощь бросились другие рабочие и вытащили их из кузова, после чего лед рухнул снова.

Одного из пострадавших доставили в реанимацию, у мужчины диагностировали перелом ребер, позвоночника и носа. Еще двое рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге 72-летняя замдиректора получила два перелома, пытаясь сбить сосульки со школы.