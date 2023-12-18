Петербуржцев предупредили о сильных порывах ветра во вторник

Во вторник, 19 декабря, в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Северной столице.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 декабря на территории города ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах они могут достигать 23 метров в секунду.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков до этого предупреждал, что в Москве и Московской области на этой неделе погода резко изменится. В столицу, по его словам, надолго пришла оттепель, суровые снегопады сменятся дождем и мокрым снегом.

Синоптик отметил, что температура воздуха будет превышать климатическую норму этого времени года на 5-8 градусов. Чаще всего она будет варьироваться от 0 до +3 градусов.

При этом погода будет сопровождаться ветром и пониженным атмосферным давлением. Перемен стоит ждать не раньше будущих выходных, добавил эксперт.

Ранее эксперт объяснил, могут ли вспышки на Солнце разрушить магнитное поле Земли.