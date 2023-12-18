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Россиянин открыл стрельбу в ресторане после замечания за курение в зале

Kub Mash: в Краснодарском крае мужчина открыл стрельбу в ресторане после замечания

В Славянске-на-Кубани посетитель ресторана устроил стрельбу из травматического пистолета после замечания официантов. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

Инцидент произошел в ресторане «Рояль» на улице Школьной в Славянске-на Кубани, местный житель, которого ранее неоднократно выгоняли из ресторана за неадекватное поведение, пришел в заведение с другом.

В ожидании заказа мужчина закурил в зале, один из официантов сделал ему замечание. В ответ посетитель достал травматический пистолет и выстрелил девять раз. Персонал вызвал полицию, буйного гостя задержали, пострадавших нет.

Ранее в Москве подросток выстрелил в мужчину минимум шесть раз из-за оскорбления матери.

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