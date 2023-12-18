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Неизвестный приставал к ребенку и угрожал девочке расправой в Северобайкальске

В Бурятии задержали мужчину, угрожавшего ребенку расправой

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«Весь Улан-Удэ. Бурятия»' class="item-image" >
Телеграм-канал«Весь Улан-Удэ. Бурятия»

В городе Северобайкальск мужчина домогался ребенка на улице, он схватил девочку за шею и пытался увести за собой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Северобайкальске и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, опубликованного в сети, мужчина подходит к ребенку, хватает девочку за шею, приставляет ей к горлу какой-то предмет и пытается увести в неизвестном направлении.

Школьнице удается вырваться, злоумышленник преследует ее еще несколько метров, после чего скрывается во дворах. На место прибыли сотрудники полиции им удалось задержать подозреваемого в нападении.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее экс-директора школы искусств осудили за то, что он домогался 12-летней девочки.

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