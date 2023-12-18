Мишустин рассказал о проекте строительства русскоязычных школ в Киргизии

Россия ведет подготовку строительства школ с обучением на русском языке в Киргизии. Об этом на заседании совета глав правительств стран СНГ сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В странах СНГ создаются школы, построенные Российской Федерацией. Уроки там ведутся на русском языке и по самым высоким образовательным стандартам. В Таджикистане уже работают пять таких учреждений. Большой проект планируется в Киргизии, рассматриваем и другие предложения», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

По мнению российских властей, это позволит ребятам из других стран ближе познакомиться с русской культурой.

Помимо прочего, РФ намерена помогать гражданам стран СНГ получить образование в российских университетах, для чего за рубежом открываются филиалы отечественных вузов. Кроме того, отметил Мишустин, Россия активно развивает практику обмена студентами и преподавателями, что способствует укреплению гуманитарных связей.

До этого Мишустин показал премьерам стран СНГ выставку «Россия».

Ранее в кабмине заявили о росте товарооборота с дружественными странами.