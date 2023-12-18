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Три пенсионерки из Нижнекамска помогли поймать курьера телефонных мошенников

Mash Iptash: в Нижнекамске пенсионерки помогли поймать курьера мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

В Татарстане полицейские задержали курьера мошенников, которые выманили у трех пенсионерок более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

19-летнего курьера мошенников удалось задержать после обращения в правоохранительные органы трех жительниц Нижнекамска, пенсионерки рассказала, что в разное время и поступали звонки от неизвестных которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Аферистам удалось выманить у женщин более 600 тысяч рублей, все пострадавшие сумели запомнить приметы молодого человека, которому они передавали наличные.

Полицейским удалось установить личность курьера и задержать его, 19-летний студент рассказал, что нашел работу в сети и переводил полученные средства неизвестным, оставляя себе процент. Возбуждено уголовные дело о мошенничестве.

Ранее в Петербурге 83-летняя пенсионерка продала жилье и перевела 5,5 млн рублей мошенникам.

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