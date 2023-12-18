В Подмосковье пройдет зимний фестиваль «Наша зима»

Главный каток Подмосковья откроется на Соборной площади главного храма Вооруженных Сил России 24 декабря, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма.

Также 24 декабря откроется зимний фестиваль «Наша зима».

«Старт первому катанию традиционно дадут Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгут огни на большой елке – и все пять елей фестивальной площадки, накрытых стометровым световым шатром, заиграют новогодними красками. На льду выступят профессиональные фигуристы, для юных посетителей запланировано театрализованное шоу», — говорится в сообщении.

Гости смогут покататься на коньках, на тюбинговой горке, а также посетить выставку ледяных фигур.