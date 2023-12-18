В Подмосковье выявили бесхозяйные электрообъекты

Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2023 года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объектов на территории 18 муниципальных образований Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов проводятся в «Мособлэнерго» с 2013 года. За это время на территории 49 муниципальных образований Московской области выявлено 10 315 электросетевых объектов», — говорится в сообщении.

Больше всего бесхозяйных электрообъектов выявили в Раменском городском округе и городском округе Люберцы.

Большинство объектов, по данным министерства, изношены до 70%.