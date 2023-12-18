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Самолет с последними эвакуированными из Газы гражданами РФ взял курс в Москву

Спецборт МЧС РФ с последними эвакуированными из сектора Газа вылетел в Москву

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Mohammed Salem/Reuters

Спецборт МЧС РФ с последними эвакуированными из сектора палестино-израильского конфликта российскими гражданами вылетел в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет Ил-76 МЧС России доставит на родину последнюю группу россиян в составе которой 73 человека, в том числе 45 детей.

«Спецборт Ил-76 ведомства вылетел из Каира в Москву», — уточнили в ведомстве.

18 декабря в МЧС заявили, что завершают работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. По словам министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, более тысячи человек, в том числе 470 детей, удалось доставить в Россию с 3 ноября.

Также в понедельник стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс проведет в Варшаве переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и главой разведки Израиля «Моссад» Дэвидом Барнеа по новой сделке с освобождением израильских заложников.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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