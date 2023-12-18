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106-летняя женщина раскрыла секрет долгой жизни

NBC 26: 106-летняя американка назвала десерты секретом долгой жизни

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Shutterstock

106-летняя жительница Соединенных Штатов Америки Эрма Питерс раскрыла секрет долголетия. С женщиной, заставшей две мировые войны, пообщалась корреспондент телеканала NBC Дерби МакКарти.

Отмечается, что Питерс родилась 10 декабря 1917 года в штате Висконсин и там же провела всю жизнь. Женщина работала на бумажной фабрике, а позже вышла замуж и родила двух дочек. Сейчас у нее два внука и один правнук.

Сейчас долгожительница живет в доме престарелых, любит находиться в окружении друзей и дурачиться.

По словам женщины, секрет ее долголетия заключается в десертах и апельсиновом соке.

«Просто ешьте много десертов и пейте апельсиновый сок», — поделилась Эрма.

До этого Джанет Гиббс из Новой Зеландии, которой недавно исполнилось 102 года, рассказала, что физическая активность, правильное питание и общение — ключ к здоровому старению и долгой жизни.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.

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