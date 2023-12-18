Омич вышел из колонии, напился и избил двоих подростков

Под Омском мужчина, который недавно вышел из колонии, избил двоих подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Лузино. Предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который недавно вышел из мест лишения свободы, избил двоих подростков. Данных о причине конфликта между россиянином и несовершеннолетними не поступало.

До этого в Оренбургской области, предположительно, мигрант жестоко избил школьника. На кадрах мужчина сначала что-то говорит школьнику, а затем начинает избивать его кулаками по голове. Также нападавший бьет юношу в живот ногами.

Ранее в Новосибирске подростки жестоко избили школьника, требуя у него вернуть оружие.