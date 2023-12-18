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Врачи удалили у россиянки два гигантских камня размером восемь и пять сантиметров

В Электростали врачи достали из мочевого пузыря женщины гигантские камни

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Минздрав Московской области

В Подмосковье врачи достали из 50-летней пациентки два огромных камня. Об этом сообщает управление Минздрава по региону.

Изначально жительница Электростали обратилась к врачам с жалобой на сильную боль в области поясницы. Подобные проблемы у нее наблюдались последние пять лет, но медики поставили диагноз хронический цистит.

Врачи провели обследование и выяснили, что причиной боли были крупные конкременты в мочевом пузыре. В результате специалисты удалили у пациентки два камня размером 8,5 и 5,5 сантиметров.

На данный момент женщина восстанавливается после операции. Теперь ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Тольятти онкологи удалили женщине 24-киллограмовую опухоль, которую она игнорировала три года из-за страха перед врачами.

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