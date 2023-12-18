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Общественные пространства создадут в новых регионах России

RuNews24: два общественных пространства создадут в новых регионах России

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Depositphotos

В новых российских регионах реализуют проекты победительниц финала акселератора клуба «Эльбрус» платформы «Россия – страна возможностей» Анастасии Кондратенко («Энергосбыт Донецк») и Юлии Цыгольник («Энергосбыт Луганск»), которые предложили создать общественные пространства. Об этом сообщает RuNews24.

Так, Кондратенко выступила с идеей открыть «Коворкинг-центр» на базе центра обслуживания клиентов «Энергосбыта», Цыгольник — организовать на базе «Энергосбыта» «ЦОК – центр социального притяжения», где будут проводить различные образовательные мероприятия и культурные инициативы.

«Оба проекта будут реализованы на базе площадок Энергосбыта, они уже получили поддержку от экспертов и наставников акселератора и в скором времени начнут реализовываться при поддержке гарантирующих поставщиков. И масштабирование проектов возможно во всех новых регионах», — рассказала одна из победительниц Евгения Давыденкова.

Давыденкова победила с проектом оснащения общественных пространств точками Wi-Fi.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев до этого заявил, что интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России — задача исключительной важности.

Ранее президент Владимир Путин оценил развитие железнодорожного сообщения с новыми регионами.

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