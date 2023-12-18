Эксперт назвал последствия отказа турецких отелей от all inclusive

Отказаться от системы «все включено» в отелях Турции будет непросто, это повлечет снижение турпотока из России. Об этом рассказал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, пишет РИА Новости.

«Критика системы «все включено» в Турции ведется уже давно. Однако стоит отметить, что покончить с ней в Турции сразу не получится. Ведь Турция обязана своим туристическим объемом именно этому виду услуг. Начиная от создания отелей и заканчивая договорами с туроператорами, они всегда заключались в этих рамках», — сказал он.

Специалист отметил, что многие туристы не захотят селиться в отели с тысячами постояльцев без системы «все включено». Отмена этой опции сократит поток туристов не только из России, но еще и из Англии и Германии. Постоянные туристы будут недовольны, что спустя нескольких лет поездок в Турцию им придется отказываться от привычного формата.

Вероятно эту опцию начнут убирать в средних отелях или бутик-отелях, а не в тех, где располагается на тысячу, две или три тысячи человек.

Статистика показывает, что российские туристы в 2023 году стали в два раза чаще ездить за границу. Самыми популярными направлениями для поездок становятся Таиланд и Турция.

При этом осенью цены на путевки в Турции сильно подорожали. Средняя стоимость отдыха на двоих в Турции минувшей осенью составляла 105 тысяч рублей.

Ранее эксперт назвал альтернативу курортам Турции.