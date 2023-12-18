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Словения решила продлить пограничный контроль

Euractiv: Словения продлит приграничный контроль до июня 2024 года из-за угроз

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Reuters

Словения решила продлить полицейские проверки на границе с Хорватией и Венгрией до 22 июня 2024 года на фоне «значительного ухудшения безопасности на Ближнем Востоке», террористических угроз и жестоких конфликтов по всей Африке. Об этом сообщил портал Euractiv.

Словения впервые ввела временные проверки 21 октября. Теперь власти страны продлили их еще на шесть месяцев.

Как отмечает портал, любое последующее продление будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с безопасностью в Словении и в регионе в целом.

Правительство Словении заявило, что уровень террористического риска остается повышенным в Словении и других странах Европы, при этом угроза одному члену Шенгенской зоны представляет собой угрозу для всех ее членов.

Словенские силовики не проверяют всех пассажиров. Они проводят единичные проверки, направленные «на предотвращение терроризма, экстремизма и трансграничной преступности».

В Хорватии высказали опасения, что проверки могут вызвать массовые задержки на границе, поскольку сотни тысяч эмигрантов со всех Балкан едут домой на каникулы, а затем обратно. При этом портал подчеркивает, что Словения и Хорватия договорились, что проверки будут гибкими во время праздников, чтобы избежать длительного ожидания.

17 декабря в Финляндии прошла демонстрация против закрытия границы с РФ.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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