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В России учредят национальную премию в области музейного дела

Министр культуры Любимова: на фестивале «Интермузей» вручат премию музейного дела

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Пресс-служба Министерства культуры России

В России планируют учредить премию в сфере музейного дела имени Д.С. Лихачева, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы – каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», — написала она.

Любимова отметила, что премию будут вручать на международном межмузейном фестивале «Интермузей».

«С 2024 года после четырехлетнего перерыва мы возобновляем одно из наших старейших мероприятий – международный фестиваль «Интермузей». Долгожданное событие для всей музейной отрасли пройдет в мае в Москве в новом современном формате», — добавила министр культуры.

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