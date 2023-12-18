В России учредят национальную премию в области музейного дела

В России планируют учредить премию в сфере музейного дела имени Д.С. Лихачева, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы – каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», — написала она.

Любимова отметила, что премию будут вручать на международном межмузейном фестивале «Интермузей».

«С 2024 года после четырехлетнего перерыва мы возобновляем одно из наших старейших мероприятий – международный фестиваль «Интермузей». Долгожданное событие для всей музейной отрасли пройдет в мае в Москве в новом современном формате», — добавила министр культуры.