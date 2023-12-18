Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России назвали число детей, вернувшихся в семьи на Украине с начала СВО

Львова-Белова: с начала СВО 48 детей из 35 семей на Украине вернулись к родным

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

С начала специальной военной операции при участии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 48 детей вернулись в свои семьи на Украине и в других странах. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Всего с начала СВО при нашем непосредственном участии 48 детей из 35 семей воссоединились со своими родными, проживающими на Украине и в других странах, не считая детей, которые отдыхали по решению их родителей в оздоровительных центрах Республики Крым и Краснодарского края», — рассказала Львова-Белова на заседании Общественного совета при детском омбудсмене.

При этом известны случаи, когда живущие на Украине дети изъявляли желание перебраться к близким в Россию.

Общественный совет при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка включает в себя 152 деятеля общественного сектора, науки и сферы государственного управления.

«Благодаря, в том числе, Общественному совету наша работа с подростками, профилактика социального сиротства вышли на качественно новый уровень. В следующем году предлагаю сконцентрироваться на помощи семьям с детьми», — объявила Львова-Белова о планах на 2024 год.

5 декабря сообщалось, что Россия вернула на Украину еще шестерых детей.

27 ноября стало известно, что в России продолжает снижаться количество детей-сирот.

Ранее омбудсмен Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от абортов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами