В России назвали число детей, вернувшихся в семьи на Украине с начала СВО

С начала специальной военной операции при участии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 48 детей вернулись в свои семьи на Украине и в других странах. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Всего с начала СВО при нашем непосредственном участии 48 детей из 35 семей воссоединились со своими родными, проживающими на Украине и в других странах, не считая детей, которые отдыхали по решению их родителей в оздоровительных центрах Республики Крым и Краснодарского края», — рассказала Львова-Белова на заседании Общественного совета при детском омбудсмене.

При этом известны случаи, когда живущие на Украине дети изъявляли желание перебраться к близким в Россию.

Общественный совет при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка включает в себя 152 деятеля общественного сектора, науки и сферы государственного управления.

«Благодаря, в том числе, Общественному совету наша работа с подростками, профилактика социального сиротства вышли на качественно новый уровень. В следующем году предлагаю сконцентрироваться на помощи семьям с детьми», — объявила Львова-Белова о планах на 2024 год.

5 декабря сообщалось, что Россия вернула на Украину еще шестерых детей.

27 ноября стало известно, что в России продолжает снижаться количество детей-сирот.

Ранее омбудсмен Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от абортов.