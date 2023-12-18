В центре Екатеринбурга автозак сбил легковой автомобиль

В Екатеринбурге включивший спецсигналы автозак врезался в легковую машину. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на перекрестке Московской улицы и Пестеревского переулка. Автомобиль с арестантами ехал на красный свет, при этом водитель не пытался тормозить. В результате машина врезалась в одного из участников дорожного движения.

В беседе с журналистами представители ГУФСИН сообщили, что во время аварии арестанты не пострадали. На машине правоохранителей каких-либо повреждений не осталось. О том, получил ли травмы водитель легкового автомобиля, не сообщается.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве электромобиль протаранил семь машин.