Замаскированную под сладости посылку с наркотиками нашли в московском аэропорту

В аэропорту Шереметьево транспортная полиция совместно с ФСБ РФ обнаружили посылку, содержащую наркотическое средство. Об этом сообщает «МВД медиа».

Внутри коробки, прибывшей из Таиланда, оперативники обнаружили банки из-под сладостей — шоколадного крема и карамельного сиропа — наполненные гашишным маслом. В общей сложности правоохранители изъяли наркотическое средство массой около двух килограммов.

По подозрению в контрабанде наркотических средств задержан ранее судимый 28-летний житель Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

Ранее в Красноярске поймали мужчину, прятавшего наркотики в мандарины и картофель.