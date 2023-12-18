У россиянина отобрали загранпаспорт из-за ошибки

Пограничники в Калининградской области изъяли у россиянина загранпаспорт из-за опечатки. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Источник канала рассказал, что в документе путешественника было указано «Петропавловск-Каматский» — то есть без буквы «ч». В итоге у мужчины отобрали бракованный паспорт.

«Представьте ситуацию: вы едете в гости в Калининград, на границе у вас изымают паспорт РФ, и все, обратно вы выехать не можете, пока не получите другой паспорт», — посетовал герой истории.

При этом сам россиянин знал об ошибке в документе, но пользовался им, потому что раньше проблем не возникало и его всегда пропускали.

11 декабря в России начал действовать закон, согласно которому граждане обязаны сдавать свои заграничные паспорта в течение пяти дней при запрете на выезд из страны. Заграничные паспорта будут храниться органами власти, выдавшими документ (например, МВД или МИД), или государственными организациями, которые ограничили возможность выезда за границу.

После снятия запрета на выезд гражданин РФ сможет вернуть свой заграничный паспорт в день подачи соответствующего запроса, как указывается в постановлении правительства.

Ранее сообщалось, что в России увеличится госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца.