В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

Рядом с индийским городом Кашмир произошло землетрясение. Об этом со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщает Reuters.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,6 балла, а произошло оно в 23 км от Падама на севере Индии. Очаг толчков находился на глубине 35 км.

До этого сообщалось об инциденте в Азербайджане, где 14 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. По информации службы, оно произошло в Лянкяранском районе. При этом в районах, располагающихся вблизи, подземные толчки ощущались с силой до трех баллов.

А 12 декабря землетрясение произошло в Афганистане, в 890 км от казахстанского города Алма-Ата. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Магнитуда землетрясения составила 5,7 балла.

Ранее в Канаде обнаружили разлом земной коры, который способен вызвать цунами в Северной Америке.