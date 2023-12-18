Пожилую американку арестовали после того, как она раскритиковала мэра своего города

Пожилую женщину из США арестовали после того, как она раскритиковала мэра и поспорила с его подчиненной на заседании совета. Об этом пишет New York Post.

79-летней жительнице Тарранта, штат Алабама, были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и домогательствах после конфликта, произошедшего на заседании местного совета 4 декабря. В тот день американка стала критиковать мэра города Уэймана Ньютона, обвиняя его в коррупции, но женщина, сидящая поблизости, перебивала ее и пыталась оспорить эти утверждения.

После очередной попытки прервать ее речь пенсионерка слегка оттолкнула свою оппонентку. Тогда молодая женщина обвинила пожилую в мелком хулиганстве. Она обратилась к полицейским, заявив, что пенсионерка «участвовала в драке в общественном месте». На следующий день женщину арестовали и отправили за решетку. Известно, что она наняла адвоката.

«Все хорошо, и я не держу зла на Уэймана и ту девушку. Я молюсь за них», — сказала пенсионерка в разговоре с журналистами.

По данным СМИ, она регулярно присутствует на заседаниях совета Тарранта и часто вступает в перепалки с мэром, которого в день инцидента не было на заседании.

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