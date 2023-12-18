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В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в России вводить ограничения из-за коронавируса

Попова заявила, что коронавирус пока не требует введения ограничительных мер

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Коронавирусная инфекция пока не требует введения ограничительных мер в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

«Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — цитирует ее агентство.

На данный момент о COVID-19 уже известного достаточно много, есть средства лечения инфекции и профилактики.

7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в надзорном органе отмечают одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией в России. По словам руководителя Роспотребнадзора, число заболевших и обратившихся за помощью из-за ОРВИ уже перевалило за миллион. Растет и количество обращающихся из-за ковида, а также тяжесть заболевания и число госпитализированных.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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