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«Что ты ноешь?!»: в Сибири группа подростков жестоко избила сверстника в подъезде

В Новосибирске подростки жестоко избили школьника, требуя у него вернуть оружие

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Телеграм-канал «ЧП Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске группа несовершеннолетних напала на сверстника в подъезде. Избиение один из нападавших снимал на видео, позже кадры появились в сети. Запись разместил Telegram-канал «ЧП ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК».

На кадрах двое юношей избивают третьего, зажав его около лифта. Несовершеннолетние обзывают школьника матом и требуют его вернуть «ствол».

«Вась, дура, где ствол мой? Что ты ноешь?! Неси, ты че, дура, завтра ствола не будет я тебе ... разобью», — кричит один из нападавших.

При этом школьник пытается защититься от нападавших, кричит о помощи и обещает вернуть то, что у него просят.

По данным ngs.ru, полиция начала проверку по факту случившегося. Потерпевшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Оренбургской области приезжий жестоко избил школьника.

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