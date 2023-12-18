«Что ты ноешь?!»: в Сибири группа подростков жестоко избила сверстника в подъезде

В Новосибирске группа несовершеннолетних напала на сверстника в подъезде. Избиение один из нападавших снимал на видео, позже кадры появились в сети. Запись разместил Telegram-канал «ЧП ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК».

На кадрах двое юношей избивают третьего, зажав его около лифта. Несовершеннолетние обзывают школьника матом и требуют его вернуть «ствол».

«Вась, дура, где ствол мой? Что ты ноешь?! Неси, ты че, дура, завтра ствола не будет я тебе ... разобью», — кричит один из нападавших.

При этом школьник пытается защититься от нападавших, кричит о помощи и обещает вернуть то, что у него просят.

По данным ngs.ru, полиция начала проверку по факту случившегося. Потерпевшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Оренбургской области приезжий жестоко избил школьника.