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Названа одна из возможных причин инцидента с подрывом гранат в Закарпатье

«Страна.ua»: депутат в Закарпатье мог взорвать гранаты из-за премии главе общины

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Depositphotos

Одной из причин инцидента с подрывом гранат на сессии сельсовета в Закарпатской области Украины могла стать премия главе общины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинское издание опубликовало видео, снятое на заседании сельсовета за день до взрыва. На кадрах видно, что между руководством совета и двумя людьми возникли разногласия.

Один из них — мужчина в военной форме — заявил, что после возвращения жителей села с фронта местную власть будут ждать проблемы. При этом он уточнил, что никому не угрожает.

Затем в дискуссию вступил второй — депутат Сергей Батрин, который на следующий день устроит взрыв. Он задался вопросом, зачем нужна минута памяти, когда все встают и минуту слушают гимн Украины.
В конце мужчина в военной форме раскритиковал выдачу премий главе общины. Батрин его мнение поддержал.

17 декабря суд в Закарпатской области заключил под стражу 54-летнего депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина, который бросил три гранаты в ходе заседания сельсовета.

15 декабря сообщалось, что депутат сельсовета села Керецки Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек. Батрина с ранениями отвезли в больницу, позже он пришел в себя.

Ранее на Украине показали кадры, как депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета.

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