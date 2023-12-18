Психолог объяснил, почему дорогие подарки стоит преподносить с осторожностью

Даря дорогой презент на Новый год, следует учитывать как свой финансовый потенциал, так и подумать над тем, как это будет воспринято адресатом. Об этом в беседе с РИАМО заявил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Иногда такой жест, даже идущий от чистого сердца, выглядит как принуждение или манипуляция, стремление обязать человека на ответный, равнозначный шаг. Безопаснее и комфортнее подобрать то, что соответствует как уровню отношений, так и возможностям того, кому предназначен подарок», — отметил специалист.

При этом он добавил, что прием дорогого подарка не должен сопровождаться чувством вины или обязательства. Человек вправе принять сюрприз и отреагировать так, как посчитает нужным, заключил психолог.

До этого Хакимов отмечал, что умение выбирать и дарить подарки является очень полезным, поскольку это приятно для обеих сторон. Порадовать любимого человека важно и для взаимоотношений, и для собственного психоэмоционального здоровья, подчеркнул он.

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