В Перми неизвестный напал на девушку-подростка и попал на видео

В Перми неизвестный мужчина напал на девушку-подростка и чуть не затащил ее в заброшенное здание. Об этом сообщает в Telegram-канале «Пермь №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Индустриальном районе. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина нападает на несовершеннолетнюю и при помощи силы пытается увести ее, предположительно, в заброшенный дом. Школьница сопротивляется и ей в конце концов удается убежать.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что возраст пострадавшей составляет 17 лет. Сотрудники полиции и Следственного комитета занимаются установлением личности нападавшего мужчины и ведут его поиски, передает 59.RU.

Ранее в Перми мужчина напал на нескольких девушек, зайдя за ними в подъезд.