Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Перми неизвестный напал на девушку-подростка и попал на видео

В Перми мужчина напал на девушку-подростка и чуть не затащил в заброшенный дом

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Перми неизвестный мужчина напал на девушку-подростка и чуть не затащил ее в заброшенное здание. Об этом сообщает в Telegram-канале «Пермь №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Индустриальном районе. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина нападает на несовершеннолетнюю и при помощи силы пытается увести ее, предположительно, в заброшенный дом. Школьница сопротивляется и ей в конце концов удается убежать.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что возраст пострадавшей составляет 17 лет. Сотрудники полиции и Следственного комитета занимаются установлением личности нападавшего мужчины и ведут его поиски, передает 59.RU.

Ранее в Перми мужчина напал на нескольких девушек, зайдя за ними в подъезд.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами