Латвия собралась выслать более тысячи россиян

Латвия может принудительно выдворить 1000 россиян, которые проживают в стране. Об этом заявила руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе в эфире телеканала TV3.

Она рассказала, что около 15,5 тысячи граждан России подали заявления на постоянный вид на жительство в Латвии, а на временный вид на жительство — почти три тысячи человек. Однако порядка около 2 200 человек не выполнили необходимые требования, чтобы оставаться в Латвии.

«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ. <...> Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии», — объяснила Розе.

На выезд россиянам дадут 30 дней. Но если найдутся особые обстоятельства, то срок могут продлить до года. Информацию о порядке выезда отправят по последнему заявленному месту жительства.

Ранее стало известно, что гражданам ЕС разрешат оставить авто, на которых они въезжают из России.