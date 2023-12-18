Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог перечислил новогодние подарки, которые всегда будут актуальными

Психолог Хакимов: самодельная открытка или коллаж будут всегда актуальными

close
100%
Shutterstock/Vera Prokhorova

Самодельная открытка или коллаж на новогоднюю тему в качестве подарка смотрятся самобытно и оригинально. Об этом в интервью РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, такие презенты всегда будут актуальными.

«Если есть порыв и возможность, сюрприз, сделанный своими руками, не менее приятен, чем что-то купленное в магазине. <...> В такой вещи чувствуются человеческое касание, идея и участие», — отметил специалист.

Он добавил, что при выборе подарка стоит обращать внимание на интересы адресата и его давние пожелания. Правильно подобранный презент принесет максимум удовольствия, заключил Хакимов.

До этого психолог отмечал, что умение выбирать и дарить подарки является очень полезным, поскольку это приятно для обеих сторон. Порадовать любимого человека важно и для взаимоотношений, и для собственного психоэмоционального здоровья, подчеркнул он.

Ранее психолог дал совет, как правильно говорить о желаемом подарке на Новый год.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами