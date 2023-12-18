Психолог перечислил новогодние подарки, которые всегда будут актуальными

Самодельная открытка или коллаж на новогоднюю тему в качестве подарка смотрятся самобытно и оригинально. Об этом в интервью РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, такие презенты всегда будут актуальными.

«Если есть порыв и возможность, сюрприз, сделанный своими руками, не менее приятен, чем что-то купленное в магазине. <...> В такой вещи чувствуются человеческое касание, идея и участие», — отметил специалист.

Он добавил, что при выборе подарка стоит обращать внимание на интересы адресата и его давние пожелания. Правильно подобранный презент принесет максимум удовольствия, заключил Хакимов.

До этого психолог отмечал, что умение выбирать и дарить подарки является очень полезным, поскольку это приятно для обеих сторон. Порадовать любимого человека важно и для взаимоотношений, и для собственного психоэмоционального здоровья, подчеркнул он.

Ранее психолог дал совет, как правильно говорить о желаемом подарке на Новый год.