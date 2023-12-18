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МЧС завершает работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа

Министр Куренков: МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков заявил, что оперативная группа МЧС РФ завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа в связи с палестино-израильским конфликтом. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение о выводе опергруппы МЧС РФ с территории Египта, куда через КПП «Рафах» перемещались беженцы из палестинского анклава.

По словам главы МЧС РФ, более тысячи человек, в том числе 470 детей, удалось доставить в Россию с 3 ноября. В настоящее время в столице Египта Каире ожидает отправки последняя группа российских граждан — еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, спасатели МЧС РФ эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека.

Кроме того, МЧС России было направлено 15 специальных рейсов с 350 тоннами гуманитарных грузов для жителей сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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