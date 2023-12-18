Под Воронежем мать родила ребенка и оставила его на лестничной площадке

В Воронежской области ищут мать новорожденного ребенка, которого нашли в подъезде. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в городе Острогожске. Сверток с девочкой местные жители обнаружили на лестничной площадке, которая вела в подвальное помещение. Одежда на ребенке была достаточно теплой, пеленка и плед не мешали новорожденной дышать.

«В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении», — сообщается в публикации.

На данный момент следователи вместе с полицейскими разыскивают мать. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и проверяют женщин, которые состояли на учете по беременности в женской консультации.

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