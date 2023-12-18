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В Барнауле открыли «Сталин-центр»

Реготделение партии «Коммунисты России» открыли «Сталин-центр» в Барнауле

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Я.Юровский/РИА «Новости»

«Сталин-центр» открыло в городе Барнауле региональное отделение партии «Коммунисты России» в Алтайском крае. Об этом сообщается в социальной сети организации «ВКонтакте».

Открытие приурочили к 145-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

«Ключевой фигурой «Сталин-центра» стал памятник Сталину 30-х годов, который мы восстановили, достали из-под земли», — рассказал глава реготделения политического объединения Сергей Матасов.

Он подчеркнул, что «это одна из основ», вокруг которой будет создаваться экспозиция. По словам Матасова, Сталин живет «в каждом из нас». Одну из экспозиций «Сталин-центра» собираются посвятить советско-китайской дружбе.

В начале декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал не допустить повторения политических репрессий. Российский лидер подчеркнул, что репрессии нанесли огромный, «трудновосполнимый ущерб» всей стране.

Ранее в Госдуме объяснили установку памятников Сталину в российских городах.

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