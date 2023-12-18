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Ребенок попал в больницу после того, как упал на стеклянную витрину в школе

В Нижнем Новгороде мальчик упал на стеклянную витрину и получил резаную рану шеи

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РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде 12-летнего ребенка госпитализировали после выходки одноклассника. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в местной школе 13 декабря. Знакомый подставил подножку пострадавшему, после чего мальчик упал на стеклянную витрину и получил травмы.

Скорая помощь оперативно прибыла на место и доставила ребенка в больницу с резаной раной шеи. О тяжести его состояния не сообщается.

Одноклассник признал вину в содеянном. Известно, что школьник не состоит на учете в ПДН.

Ранее в Самаре ребенку раскололо зуб дверью.

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