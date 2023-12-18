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Мэр Москвы рассказал о сотрудничестве школ с профильными вузами

Собянин: московские школьники займутся исследованиями на базе вузов

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Shutterstock

Ученики предпрофессиональных классов займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе вузов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сначала учебные заведения знакомят старшеклассников с университетской средой. Это помогает школьникам определиться со сферой научных интересов и выбрать направление для работы в одном из вузов и НИИ-партнеров — всего их 53. Затем ребята присоединяются к проекту или предлагают свои разработки», — написал мэр.

Он отметил, что в вузе школьники получают научные консультации, доступ к информационным базам и лабораториям.

«В итоге каждый школьник выполняет проект или исследование и защищает его на научно-практической конференции. Оценку дает жюри, в которое входят и организации-работодатели», — добавил мэр.

По его словам, многие проекты имеют практическую ценность.

«В прошлом году ученики медицинских классов разработали прибор «Контролер осанки», умную трость для слепых, робот-анализатор загрязненности водоемов», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что победители и призеры научно-практических конференций могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

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