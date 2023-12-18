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В Воронеже снег с крыши накрыл ребенка в коляске

В Воронеже снежная лавина обрушилась на ребенка в коляске

В Воронеже на мать с ребенком в коляске упал снег с крыши. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел в микрорайоне Озерки. На видео с места инцидента заметно, как женщина с коляской идет по улице вместе с подругой. В этот момент снежная лавина обрушилась на местных жителей, в первую очередь на ребенка. О том, пострадал ли он, не сообщается.

По словам самой матери, территория не была огорожена. Более того, на дороге около здания снег также не убирали.

Ранее в Воронеже уже происходили подобные случаи. Так, снег с крыши накрыл мужчину, который отправился на прогулку с собакой. Россиянин не пострадал и сразу же после инцидента бросился бежать.

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал убрать сугробы, на которых написали его фамилию.

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