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Психолог дал совет, как правильно говорить о желаемом подарке на Новый год

Психолог Хакимов: о том, что хочется на Новый год, нужно говорить прямо

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О подарке, который хотелось бы получить на Новый год, стоит говорить прямо — это облегчит задачу по его поиску. Такой совет в беседе с РИАМО дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Составьте виш-лист и говорите прямо, чего хотите. Кому-то это покажется неуместным и даже наглым. С другой стороны — значительно облегчает задачу по поиску подарков», — сказал Хакимов.

Он добавил, что если на прямой вопрос, что преподнести на Новый год, следует ответ: «Ничего не надо», следует вспомнить о желаниях человека, которые он озвучивал ранее.

Специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк до этого отмечал, что самым полезным вариантом отдыха на новогодние праздники будет тот, который не свойственен для конкретного человека.

Так, любителям активного отдыха специалист посоветовал попробовать что-то спокойное, например, чтение книг. Тем, кто любит отдыхать перед телевизором, по его словам, стоит попробовать занятия спортом или долгие прогулки. Он отметил, что такие варианты дадут человеку новый опыт, а это поможет лучше отдохнуть.

Ранее эксперты назвали идеи подарков на Новый год для девочек разного возраста.

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