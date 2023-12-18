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Юноше пришлось заново учиться ходить после укуса комара

В Австралии юноша оказался прикованным к кровати из-за укуса комара

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Patrick Pleul/Global Look Press

Молодой австралиец был прикован к кровати в течение нескольких месяцев из-за укуса комара. Об этом пишет Daily Mail.

В марте 21-летний Дилан Мейер отдыхал со своими друзьями на севере штата Виктория. Во время похода молодой человек заметил, что его укусил комар, но не придал этому должного значения, но спустя несколько дней он оказался на больничной койке.

Он потерял сознание после сильных приступов тошноты, а затем его состояние резко ухудшилось. Медики выявили у пациента вирус японского энцефалита, вирус энцефалита долины Муррея и аутоиммунного энцефалита. Юношу доставили на лечение в Мельбурн, но врачи не давали никаких прогнозов.

Из больницы пострадавшего выписали только в сентябре. Домой он вернулся в инвалидном кресле. Его мать рассказывает, что ее сыну потребовались ходунки и дополнительные приспособления для душа и похода в туалет. Сейчас он уже способен самостоятельно справляться с повседневными делами, но ему по-прежнему требуется поддержка близких.

Недавно мужчина отправился на рыбалку — впервые после похода, полностью изменившего его жизнь. Он убежден, что ему повезло выжить, и теперь призывает остальных серьезно отнестись к этому заболеванию и сделать прививку.

Ранее российские врачи спасли мужчину с пулей в глазу.

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