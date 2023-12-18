В Оренбургской области приезжий жестоко избил школьника

В Бузулуке (Оренбургская область) мужчина, предположительно мигрант, избил подростка. Видео драки разместил паблик «Новости Оренбурга» во «ВКонтакте».

На кадрах мужчина сначала что-то говорит школьнику, а затем начинает избивать его кулаками по голове. Также нападавший бьет юношу в живот ногами. Подросток пытается дать отпор. В какой-то момент драку пытаются остановить двое прохожих, но агрессор не реагирует на их замечания и вновь нападает на школьника.

Глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из Оренбурга возбудить уголовное дело по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Подмосковье иностранец попытался изнасиловать женщину и избил ее защитника.