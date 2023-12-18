Депутаты Госдумы поспорили из-за запрета абортов в частных клиниках

У депутатов Госдумы нет единого мнения, нужно ли в России запрещать проведение абортов в частных клиниках, заявил зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Многие полагают, что такой запрет никак не отразится на демографических показателях и может привести к опасным последствиям, однако согласны с этим мнением не все, отметил он в интервью НСН.

Попытка решить проблему с демографией через запрет абортов в частных клиниках — это «не тот вариант», считает Куринный.

«Это вопрос выбора граждан, лишать их сегодня выбора… Частные клиники — это в основном комфорт и удобство для людей в части оказания услуг, включая услуги по искусственному прерыванию беременности. Это нецелесообразно и никак не отразится на демографических показателях. А опасность возникновения подпольных абортов вполне реальна с угрозой для жизни женщин», — считает депутат.

Он также опроверг доводы о том, что в частных клиниках не ведется статистика по абортам и не соблюдается «неделя тишины», отметив, что если медучреждения не выполняют эти правила, то им грозит отзыв лицензии. Все эти требования включены в нормативные документы, и частные клиники предоставляют необходимую статистическую информацию, отметил он, подчеркнув, что все клиники должны находиться в равных условиях вне зависимости от форм собственности.

На фоне громких обсуждений некоторые клиники уже отказались проводить аборты, однако они могут в любой момент изменить свое решение и разорвать добровольное соглашение с властями региона, подчеркнул Куринный.

«Никаких санкций за это не последует», — заключил он, добавив, что с этим мнением согласны не все члены комитета, из-за чего общее решение пока не сформировано.

Напомним, комитет Госдумы по охране здоровья выступил против предложения о запрете абортов в частных клиниках и направил соответствующее письмо спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Президент РФ Владимир Путин на прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос, призвал соблюдать права и свободы женщин по вопросам абортов.

Ранее для решения вопроса низкой рождаемости в России предложили создать «атомную демографическую бомбу».