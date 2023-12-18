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ВСУ обстреляли село Теребрено Белгородской области

ВСУ выпустили более 50 снарядов по селу Теребрено Белгородской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По селу Теребрено было выпущено более 50 снарядов, написал глава региона в своем Telegram-канале.

«В Краснояружском районе по селу Теребрено выпущены 56 минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены три дома. В один дом попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Подомовой обход продолжается», — написал он.

Гладков также сообщил о повреждениях линии электро- и газоснабжения. Ведутся работы по восстановлению электричества, газовые службы уже завершили работу.

Под обстрел попали село Поповка и окраина села Репяховка. В обоих селах зафиксировано по два прилета.

Днем ранее Гладков сообщал, что жители двух сел остаются без электричества после обстрела ВСУ.

В минувшую субботу под обстрел украинской армии попала животноводческая ферма. Минометный огонь уничтожил 12 коров. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.

Ранее стало известно о смерти белгородского чиновника, подорвавшегося на мине.

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