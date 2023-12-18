В Башкортостане школьный автобус столкнулся с грузовиком

Под Уфой произошло ДТП с участием грузовика и школьного автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Инцидент произошел на Алексеевском шоссе. Два средства передвижения столкнулись на дороге, информация об обстоятельствах произошедшего отсутствует.

В результате шестеро детей в возрасте от шести до девяти лет и один взрослый пострадали, их госпитализировали. В транспортном средстве было 25 несовершеннолетних и семь взрослых.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, дети ехали на экскурсию в Алексеевку, где им планировали показать карамельную фабрику.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Удмуртии микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем.